Не работает Wi-Fi на ноутбуке. Что делать?

Очень часто мне приходится отвечать на вопросы, связаны с разными проблемами, которые можно наблюдать в процессе подключения к беспроводным сетям. Когда не работает Wi-Fi на ноутбуке. Именно в процессе подключения у пользователей возникает множество проблем. Оказывается, что драйвер Wi-Fi адаптера на ноутбуке не установлен, возникает вопрос как его включить, или как исправить ошибку, которая появляется в процессе подключения. Но даже если все успешно подключилось, то и там нас могут ждать неприятности в виде отсутствия доступа к интернету.

Я решил написать одну большую статью, в которой собрать решения всех самых популярных проблем и ошибок. Главная задача – описать все простым языком, и по пунктам разобрать все варианты, ну и конечно же написать о решениях. Эта инструкция подойдет для Windows 10, Windows 8, и Windows 7. Как правило, большинство решений ничем не отличаются в разных версия Windows. Что касается самого ноутбука, то здесь так же нет особой разницы. Советы подойдут для моделей от ASUS, HP, Lenovo, DEL, DNS и даже для обычных стационарных компьютеров с Wi-Fi адаптерами.

Исходя из личного опыта, комментариев к другим статьям, и особенностей операционной системы Windows, я выделил 4 основные проблемы, с которыми можно столкнутся при подключении к Wi-Fi на ноутбуке. Думаю, проблема из-за которой вы зашли на эту страницу, точно подойдет под один из 4-х пунктов:

Первым делом мы разберемся, что делать в том случае, когда на ноутбуке не работает Wi-Fi по причине полного отсутствия каких-то настроек беспроводной сети , когда в сетевых подключениях нет подключения "Беспроводное сетевое соединение", или "Беспроводная сеть" (Windows 10) . Так же, когда в диспетчере устройств отсутствует Wi-Fi адаптер.

, когда в сетевых подключениях нет подключения "Беспроводное сетевое соединение", или "Беспроводная сеть" . Так же, когда в диспетчере устройств отсутствует Wi-Fi адаптер. Дальше выясним, почему ноутбук не видит Wi-Fi сети . Может быть проблема, когда иконка подключения перечеркнута красным крестиком, надпись "Нет доступных подключений". Рассмотрим разные способы, которыми можно включить беспроводную сеть.

. Может быть проблема, когда иконка подключения перечеркнута красным крестиком, надпись "Нет доступных подключений". Рассмотрим разные способы, которыми можно включить беспроводную сеть. Часто бывают случаи, когда ноутбук видит сеть, но не подключается к Wi-Fi . При подключении появляется ошибка. Так же, сюда я отнесу проблему, когда отображаются соседние сети, но ноутбук не видит домашнюю Wi-Fi сеть.

. При подключении появляется ошибка. Так же, сюда я отнесу проблему, когда отображаются соседние сети, но ноутбук не видит домашнюю Wi-Fi сеть. Ну и не оставим без внимания проблему, когда Wi-Fi подключен, но интерне не работает, а сайты не открываются. Обычно, иконка беспроводной сети с желтым знаком восклицания, и со статусом "без доступа к интернету", или "ограничено". Правда, бывают случаи, когда нет никаких ошибок и вроде бы все хорошо, а доступа к интернету все ровно нет.

Описав решение всех этих проблем, я надеюсь максимально подробно ответить на вопрос: "почему не работает Wi-Fi на ноутбуке". Мы рассмотрим практически все случаи и проблемы, с которыми можно столкнутся в процессе подключения к беспроводным сетям. По решению разных проблем и ошибок, о которых пойдет речь в этой статье, я уже писал отдельные, более подробные инструкции. Ссылки на них я буду давать по ходу написания статьи.

Если не получается подключится, то будем разбираться.

Проверяем наличие Wi-Fi адаптера и драйвера

Первое, что я советую сделать, это проверить работу Wi-Fi адаптера. Убедится, что он работает, и драйвер на него установлен. На данном этапе может быть две проблемы:

Сам адаптер просто сломан (аппаратная поломка) . Такое бывает очень редко.

. Такое бывает очень редко. И очень популярная проблема – не установлен драйвер Wi-Fi адаптера. Или установленный драйвер работает неправильно. Это очень часто бывает на новых ноутбуках, или сразу после установки, или переустановки Windows. Если Windows 10 практически всегда автоматически ставит драйвер на беспроводной адаптер (правда, не всегда рабочий) , то в предыдущих версиях Windows это нужно делать вручную. В одной из статей я уже писал, почему не работает Wi-Fi после переустановки Windows.

Чтобы проверить это, достаточно зайти в диспетчер устройств. Его можно найти через поиск. Или нажать сочетание клавиш Win + R, ввести команду (можно скопировать) devmgmt.msc, и нажать Ok.

Сразу открываем вкладку "Сетевые адаптеры". Там должен быть адаптер, в названии которого будет "Wireless", или "Wi-Fi". Это и есть адаптер, через который ноутбук подключается к Wi-Fi. Если он у вас есть, то обратите внимание на иконку, которая возле названия. Она должна быть такая же, как у меня на скриншоте ниже.

Если беспроводного адаптера нет:

Если у вас там только один адаптер, сетевая карта (LAN), и нет беспроводного адаптера, то скорее всего это значит, что нужно установить драйвер.

Нужно зайти на сайт производителя вашего ноутбука, найти там свою модель (чаще всего через поиск) , перейти в раздел загрузки драйверов, и скачать драйвер для Wireless (WLAN) адаптера. Затем, запустить его установку. В этом случае вам пригодится статья Обновление (установка) драйвера на Wi-Fi в Windows 10 и Как установить драйвера на Wi-Fi адаптер в Windows 7. И отдельная инструкция по установке драйверов на ноутбуки ASUS.

Если беспроводной адаптер есть, но Wi-Fi не работает:

Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Обратите внимание, что будет написано в окне "Состояние устройства". Там должна быть надпись "Устройство работает нормально".

Снова же, нажмите правой кнопкой мыши на адаптер, и посмотрите, есть ли там пункт "Задействовать". Если есть, выберите его. После этого все должно заработать.

Попробуйте выполнить действия, о которых я писал в статье о решении разных проблем с драйвером беспроводного адаптера на примере Windows 10. Так же, можно попробовать откатить драйвер.

Попробуйте преустановить драйвер (ссылки на инструкции я давал выше) .

. Смотрите другие решения из этой статьи, о которых я напишу ниже.

Все начинается именно с адаптера в диспетчере устройств. Если его там нет, то не будет и адаптера "Беспроводная сеть" в сетевых подключениях. Так же, в Windows 10 и Windows 8 не будет никаких кнопок и разделов Wi-Fi настройках.

Включаем Wi-Fi на ноутбуке

В большинстве случаев, все решения данной проблемы сводятся к простому включению Wi-Fi модуля. Так как он может быть просто отключен. Включить беспроводное подключение можно несколькими способами. Активировав беспроводной модуль сочетанием клавиш, или отдельным переключателем на корпусе ноутбука, или же проверить, и включить Wi-Fi в настройках Windows. Сейчас мы все это подробно рассмотрим.

Если беспроводная сеть на вашем ноутбуке отключена, то скорее всего иконка подключения будет такой (в зависимости от того, как и где отключен модуль):

В Windows 7 иконка будет выглядеть немного иначе, но смысл тот же.

И в первую очередь я наверное посоветую попробовать включить Wi-Fi программно. В настройках операционной системы.

Как это сделать в Windows 7

В Windows 7, так же как и в "восьмерке" и в "десятке" сделать это можно в сетевых подключениях. Заходим в "Центр управления сетями и общим доступом". Оттуда переходим в "Изменение параметров адаптера". Не обращайте внимания, что скриншоты сделаны в Windows 10. Во всех случаях действия будут одинаковыми.

В новом окне нужно правой кнопкой мыши нажать на адаптер "Беспроводное сетевое соединение", или "Беспроводная сеть", и выбрать "Включить".

После этого посмотрите на иконку подключения (на панели уведомлений). Если возле нее появилась желтая звездочка, то это значит, что ноутбук видит доступные сети и можно к ним подключатся.

Если в окне "Сетевые подключения" у вас нет беспроводного адаптера, то скорее всего не установлен необходимый драйвер. Его нужно установить. Проверить это можно в диспетчере устройств. Я об этом писал выше.

Если не работает Wi-Fi на ноутбуке с Windows 10

Несколько отдельных советов для Windows 10. Если адаптер "Беспроводная сеть" включен (смотрите скриншот выше), а ноутбук все ровно не видит доступны сети, то возможно Wi-Fi отключен кнопкой, или в параметрах. Давайте проверим. Просто нажмите на иконку на панели уведомлений, и на кнопку "Wi-Fi" (если она там есть).

Или в параметрах. В разделе "Сеть и Интернет".

Ну а если у вас нет этих кнопок и вкладок в настройках, то смотрите первый раздел этой статьи, или отдельную инструкцию: Как включить Wi-Fi в Windows 10, когда нет кнопки Wi-Fi и ошибка "Не удалось найти беспроводные устройства на этом компьютере".

В Windows 8

Первым делом, проверьте включен ли адаптер в окне "Сетевые подключения" (показывал выше).

Откройте "Параметры". В разделе "Изменение параметров компьютера", нужно выбрать вкладку "Беспроводная связь". Затем включить беспроводную сеть.

Смотрим на иконку со статусом подключения. Возможно, ноутбук уже увидел доступные сети.

Включаем беспроводную сеть кнопками на ноутбуке

Если описанными выше способами не получилось включить беспроводную сеть, то возможно получится это сделать аппаратным способом. Здесь все очень просто. Практически на каждом ноутбуке, для включения и отключения Wi-Fi модуля выделено сочетание клавиш на клавиатуре, или отдельный переключатель на корпусе (редко, но бывает).

Давайте сразу к примеру. На моем ноутбуке ASUS, чтобы включить Wi-Fi нужно нажать на сочетание клавиш Fn + F2. Выгляди это вот так:

Это всегда будет клавиша Fn + клавиша из ряда F1 - F12. Вот комбинации для других ноутбуков:

Dell: Fn + F2, Gigabyte: Fn + F2, HP: Fn + F12, Fujitsu: Fn + F5, Acer: Fn + F3

В отдельных случаях, это может быть специальный переключатель на корпусе ноутбука, который выглядит примерно вот так:

Важный момент: функциональные клавиши могут работать неправильно (или не работать вообще) из-за того, что не установлен соответствующий драйвер, который отвечает за работу этих клавиш.

Вот для примера: в Windows 7 у меня установлены все драйвера с официального сайта ASUS, и сочетание клавиш Fn + F2 действительно управляет беспроводными сетями. А в Windows 10, я драйвера не устанавливал. И при нажатии на Fn + F2 включается и отключается режим полета.

За работу функциональных клавиш частот отвечает даже не драйвер, а утилита. Утилиты вы можете скачать в том же разделе что и драйвера. Качайте строго для вашей модели ноутбука и установленной Windows. Для ноутбуков ASUS, утилита называется "ATKACPI driver and hotkey-related utilities".

Надеюсь, Wi-Fi на вашем ноутбуке все таки заработал, и вам удалось подключится к необходимой сети. А мы сейчас еще рассмотрим проблемы, с которыми можно столкнутся в процессе подключения.

Решение проблем с подключением к Wi-Fi

Есть несколько самых популярных ошибок, о которых я расскажу ниже. Мы не будем рассматривать решения каждой проблемы, так как я уже писал о них в отдельных статьях. Просто дам ссылки.

Наверное, самая популярная и непонятная ошибка, это "Windows не удалось подключиться к..." . Выглядит она примерно вот так:

Решения бывают самые разные. Как избавится от этой ошибки в Windows 7, я писал в статье Windows не удалось подключиться к Wi-Fi. Решение ошибки в Windows 7. Если у вас Windows 10, то смотрите эту статью.

. Выглядит она примерно вот так: Решения бывают самые разные. Как избавится от этой ошибки в Windows 7, я писал в статье Windows не удалось подключиться к Wi-Fi. Решение ошибки в Windows 7. Если у вас Windows 10, то смотрите эту статью. Следующая ошибка: "Несовпадение ключа безопасности сети" , или неверный пароль. Когда мы указываем пароль от беспроводной сети, а ноутбук не хочет подключатся. О решении писал здесь: https://help-wifi.com/reshenie-problem-i-oshibok/oshibka-wi-fi-nesovpadeniya-klyucha-bezopasnosti-seti-v-windows-7/. Сразу могу сказать, что в большинстве случаев, пароль действительно неправильный. Смотрите внимательно.

, или неверный пароль. Когда мы указываем пароль от беспроводной сети, а ноутбук не хочет подключатся. О решении писал здесь: https://help-wifi.com/reshenie-problem-i-oshibok/oshibka-wi-fi-nesovpadeniya-klyucha-bezopasnosti-seti-v-windows-7/. Сразу могу сказать, что в большинстве случаев, пароль действительно неправильный. Смотрите внимательно. Еще одна ошибка, это "Параметры сети, сохраненные на этом компьютере, не соответствуют требованиям этой сети". Нужно на ноутбуке просто удалить (забыть) Wi-Fi сеть, и подключится повторно.

Если ноутбук не видит домашнюю сеть Wi-Fi

При условии, что соседние сети он видит, а другие устройства видят вашу домашнюю Wi-Fi сеть. В таком случае, я советую первым делом перезагрузить ноутбук и Wi-Fi роутер. Затем, можно попробовать сменить канал Wi-Fi сети в настройках вашего маршрутизатора. Установите статический канал, но не выше 10-го. Так же, можно сменить название вашей беспроводной сети в настройках роутера.

Если у вас в процессе подключения возникла какая-то другая проблема, то напишите о ней в комментариях. Постараюсь что-то подсказать.

Если все подключено, но интернет не работает

Очередная неприятность, с которой можно столкнутся уже после того, как ноутбук успешно подключится к беспроводной сети. Скорее всего, возле иконки подключения будет желтый восклицательный знак.

Ну и соответственно статус подключения "Ограничено", или "Без доступа к интернету". Причин, как и решений, может быть очень много. По этой проблеме я подготовил две отдельные статьи. Первая для Windows 7, вторая для Windows 10:

Кроме этого, может быть случай, когда восклицательного значка возле иконки нет, но сайты в браузере все ровно не открываются. Ошибка DNS. О решении этой проблемы я так же писал в статье Не удается найти DNS-адрес сервера. Решение ошибки. При этом, интернет в некоторых программах может работать. Например, в Skype.

Попробуйте запустить диагностику неполадок.

Чаще всего, в результатах диагностики появляются сообщения о следующих ошибках:

Эти ошибки актуальны для всех версий Windows.

Послесловие

Сама ситуация, когда не работает Wi-Fi на ноутбуке, очень неоднозначная. В рамках одной статьи очень сложно собрать всю информацию по такой популярной проблеме. Да и когда статья очень большая, в ней сложно разобраться. Я постарался все разложить по полочкам и рассмотреть все самые популярные случаи. Надеюсь, вы нашли решение своей проблемы.

Если ничего не получилось, вы можете описать свой случай в комментариях. Я постараюсь помочь советом. Ну и делитесь своими решениями и полезной информацией! Всего хорошего!